Espansion erschwert: Chinas Staatskonzerne stoßen im Ausland auf höhere Hürden

ShanghaiDie staatlichen chinesischen Unternehmen stoßen bei ihrer Expansion im Ausland einem Zeitungsbericht zufolge zunehmend auf Probleme. Hintergrund seien ihre Verbindungen zur Regierung in Peking, berichtete die staatliche Zeitung "Global Times" am Donnerstag. "Politisch brisante" Vorwürfe im Ausland seien eine Mahnung, die Reformen in den Staatsunternehmen voranzutreiben.