ESRB-Bericht: Risikowächter: EU-Länder sollen Insolvenzwelle verhindern

Der ESRM rief Regierungen und Banken zudem dazu auf, mit ihren Planungen für das Ende der Pandemie zu beginnen und für ein reibungsloses Auslaufen der Unterstützungsmaßnahmen zu sorgen. Der in Frankfurt ansässige ESRB wurde 2010 in Reaktion auf die Finanzkrise gegründet und soll als Frühwarnsystem auf Gefahren für die Stabilität des Finanzsystems in der EU hinweisen. Der Verwaltungsrat steht unter dem Vorsitz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde.