Essaypreis „Demokratie und Wirtschaft“ „Es war naiv und dumm, Wandel durch Handel herbeisehnen zu wollen“

Die Demokratie scheint überall auf der Welt bedroht zu sein – muss sie zu Transformation fähig sein?

Es stimmt, die aktuellen Demokratie-Indizes weisen darauf hin, dass viele Demokratien weltweit fragil, brüchig und prekär geworden sind. Kein schöner Befund. Aber welche Konsequenz ziehen wir daraus? Ich meine: Wir müssen kräftiger denn je den alltäglich spürbaren Wert marktwirtschaftlicher Prinzipien und funktionierender Institutionen unterstreichen – und eine positive Selbsterzählung in die Welt tragen. „Der Westen“ denkt immer subsidiär, vom einzelnen Menschen, von den Möglichkeiten seiner individuellen Freiheit aus – das ist, wenn man so will, seit der Aufklärung unsere „Identität“ – und ich bin überzeugt, dass dieser Grundgedanke auch heute noch verfängt: Jeder Mensch möchte vor allem nicht in der Macht eines anderen stehen – möchte nichts weiter als in Frieden und Freiheit seinen Geschäften nachgehen können, ohne dabei von kriegerischen Potentaten, drangsalierenden Polizisten oder korrupten Amtsträgern behelligt zu werden. Und dieses Elementarinteresse stellen liberale Demokratien immer noch am besten sicher.