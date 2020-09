Essaypreis: Demokratie und Wirtschaft

Mutunga konzediert: „Es gibt Belege für autokratische Staaten, in denen sich die Lebensverhältnisse vieler Menschen stetig verbessern.“ Aber die Geschichte der afrikanischen Länder seit ihrer Unabhängigkeit in den Sechzigerjahren zeige, dass die witschaftliche Prosperität eines Staates untrennbar an Teilhabe, Selbstbestimmung und das Recht auf Widerspruch, gleichsam an demokratisches „nation building“ geknüpft ist: „Es gibt keine Entwicklung ohne Freiheit. Man kann nicht wählen zwischen Wirtschaft und Demokratie. Wir müssen verstehen, dass das Regieren durch das Volk und für das Volk der Marktwirtschaft und dem Kapitalismus Glaubwürdigkeit verleiht. Die Diskreditierung demokratischer Prozesse im Streben nach wirtschaftlichen Zielen destabilisiert unsere Gesellschaften.“