Etat: Trump sieht beim neuen Haushalt erneut Sozialkürzungen vor

US-Präsident Donald Trump schlägt für das nächste Fiskaljahr steigende Militärausgaben und Kürzungen bei manchen Sozialprogrammen vor. Der Entwurf, der am heutigen Montag vorgelegt werden soll, sieht vor, dass die Ausgaben in dem am 1. Oktober beginnenden Fiskaljahr 4,8 Billionen Dollar (4,4 Billionen Euro) betragen und das Defizit leicht auf 966 Milliarden Dollar schrumpft. Dass der Plan verabschiedet wird, gilt als beinahe ausgeschlossen.