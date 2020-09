EU-Austritt: Altmaier: Großbritannien muss sich an Brexit-Absprachen halten

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht die Brexit-Verhandlungen durch das Vorgehen der britischen Regierung belastet. „Geschlossene Verträge müssen eingehalten werden“, forderte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. „Es darf keine Belastungen der Verhandlungen dadurch geben, dass man einseitig Inhalte von Verträgen, die zwischen der Europäischen Union und Großbritannien geschlossen worden sind, in der britischen Regierung verändert.“