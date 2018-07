EU-Austritt: Britische Finanzlobby sieht nur geringe Brexit-Gefahren für London

London werde der wichtigste Finanzplatz in Europa bleiben. McFarlane zeigte sich in dem am Mittwoch veröffentlichten Interview zuversichtlich, dass es Premierministerin Theresa May gelingen wird, einen ungeordneten Brexit ohne Abkommen zu vermeiden. Die britische Regierung müsse bei den EU-Austritts-Verhandlungen aufs Tempo drücken, forderte McFarlane.