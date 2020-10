EU-Austritt: Britische Handelsministerin sieht „echte Fortschritte“ bei Brexit-Gesprächen

Bei den Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über ihre künftigen Beziehungen tickt die Uhr. Ende des Jahres läuft die Übergangszeit aus, in der das Vereinigte Königreich noch EU-Regeln anwendet. Danach droht Chaos. Das könnte die Wirtschaft hart treffen. Neue Zölle auf viele Produkte wären dann wohl an der Tagesordnung. Als besonders strittige Themen gelten Regeln für einen fairen Wettbewerb, Streitschlichtungsverfahren und Fischerei-Fangquoten in britischen Gewässern.