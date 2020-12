EU-Austritt: Britische Regierung sieht nach Brexit Chancen für die Finanzbranche

Ab dem 1. Januar verlieren die in Großbritannien ansässigen Finanzdienstleister wie Banken, Fonds und Versicherungen den automatischen Zugang zum EU-Binnenmarkt. Das am Donnerstag vereinbarte Handelsabkommens sieht vor, dass die künftigen Beziehungen in diesem Bereich in spezifischen Äquivalenzabkommen ausgehandelt werden muss.