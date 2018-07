EU-Austritt: Britisches Kabinett trifft sich am Freitag zu Brexit-Beratungen

LondonDie Mitglieder der britischen Regierung treffen sich am Freitag zu einer Sondersitzung zum Thema Brexit auf dem Landsitz Chequers. Das bestätigte die britische Premierministerin Theresa May am Montag im Parlament. Medien spekulieren bereits seit Tagen, bei dem Treffen könne es zu einem Showdown zwischen May und den Brexit-Hardlinern in ihrem Kabinett kommen.