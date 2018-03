EU-Austritt: Ein Jahr vor dem Brexit wollen die Briten nur noch raus

In genau einem Jahr, am 29. März 2019 um Mitternacht, wird die Entscheidung umgesetzt, für die rund 17 Millionen Briten an einem regnerischen Tag im Sommer 2016 gestimmt haben: Der Brexit. Genau vor einem Jahr, am 29.März 2017 hat Premierministerin May Artikel 50 des Lissabonner Vertrags unterzeichnet und damit auch den rechtlichen Weg für den Ausstieg aus der EU geebnet.