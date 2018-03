EU-Austritt: George Soros spendet erneut für Brexit-Gegner

BangaloreUS-Milliardär George Soros unterstützt einem Zeitungsbericht zufolge weiterhin die Gegner des EU-Austritts von Großbritannien. Die Organisation Best for Britain werde zusätzliche 100.000 Pfund für ihre Arbeit erhalten, berichtete die Zeitung „Guardian“ am Sonntag. Der Investor reagiere damit auf Angriffe gegen ihn in der rechtsgerichteten Presse.