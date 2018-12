EU-Austritt Labour droht bei Scheitern des Brexit-Deals mit Misstrauensvotum

Labour selbst will gegen den Deal stimmen, der bedeuten würde, dass es einen geregelten britischen EU-Austritt mit Übergangsregelungen für die Wirtschaft am 29. März 2019 geben wird. Auch in Mays Konservativer Partei ist die Vereinbarung höchst umstritten. Eine eigene Mehrheit haben die Konservativen auch nicht: Seit der von May vorgezogenen Unterhauswahl 2017 wird ihre Minderheitsregierung von der nordirischen Democratic Unionist Party toleriert.