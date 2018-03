EU-Austritt: May-Regierung will in sechs Reden Details zum Brexit verraten

LondonDie britische Regierung will bei einer Serie öffentlicher Auftritte in den kommenden Wochen mehr Details über ihren Kurs für den EU-Austritt vorlegen. Insgesamt seien im Rahmen der Kampagne „The Road to Brexit“ sechs Reden geplant, zwei von Premierministerin Theresa May und vier von führenden Ministern, wie aus Mays Büro am Sonntag verlautete.