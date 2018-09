EU-Austritt May will Brexit-Vorschlag der EU-Kommission für Irland abweisen

LondonDie britische Premierministerin Theresa May will einem Bericht der „Times“ zufolge den jüngsten Kompromissvorschlag der Kommission in den Verhandlungen über den EU-Ausstieg ablehnen. Sie werde den EU-Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel in Salzburg sagen, dass jede Lösung für das gesamte Vereinigte Königreich gelten müsse, berichtet die „Times“ am Mittwoch ohne Angaben von Quellen. Das Britische Pfund rutschte danach auf ein Tagestief.