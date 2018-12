EU-Austritt „Nicht der richtige Weg“ – May lehnt weiteres Brexit-Referendum ab

FrankfurtDie britische Premierministerin Theresa May dringt angesichts des Widerstands im Parlament auf eine Entscheidung zu dem von ihr ausgehandelten Brexit-Vertrag. „Es gibt drei Möglichkeiten: eine ist, die Europäische Union mit einer Einigung zu verlassen, die anderen beiden sind, dass wir ohne eine Regelung austreten oder dass wir überhaupt keinen Brexit haben“, sagte May am Donnerstag im Gespräch mit dem britischen Hörfunksender BBC.