EU-Austritt: Nigel Farage sammelt mit Trump-Unterstützern Spenden für den Brexit

London, New York Der Chef der britischen Brexit-Partei, Nigel Farage, hat einem Medienbericht zufolge mit Unterstützern von US-Präsident Donald Trump Spenden für den EU-Austritt Großbritanniens gesammelt. Bei einer Benefizveranstaltung einer internationalen Gruppe von Brexit-Befürwortern, World4Brexit (W4B), in New York warb Farage zusammen mit Trumps ehemaligem Wahlkampfmanager Corey Lewandowski und dem Gouverneur von Mississippi, Phil Bryant, für die „Macht der Demokratie“, wie die „Financial Times“ am Freitag berichtete.