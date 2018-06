EU-Austritt: Nordirland könnte Doppelstatus nach Brexit bekommen

Das Problem könnte entschärft werden, wenn Großbritannien in der Europäischen Zollunion bleiben würde – dies lehnt May bislang ab. Mitglieder einer Zollunion vereinbaren gemeinsame Zölle an ihren Außengrenzen, an den Binnengrenzen werden keine Zölle erhoben. Grenzkontrollen sind daher bisher überflüssig.