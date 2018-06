EU-Austritt: Theresa May kündigt detaillierte Brexit-Pläne für zweite Juli-Woche an

LondonDie britische Regierung will detaillierte Pläne über die künftige Beziehung des Landes zur EU nach dem Brexit in der zweiten Juli-Woche vorlegen. Das sagte Premierministerin Theresa May in einem Interview der BBC, das am Sonntag ausgestrahlt wurde. Das Dokument solle ausführlicher sein als „alle Reden, die jemand von uns bisher gehalten hat“, sagte May. Hoffnungen, London würde die Pläne noch vor dem anstehenden EU-Gipfel Ende Juni vorlegen, hatten sich zuletzt zerschlagen.