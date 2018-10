EU-Beschluss Illegaler Beifang: Was machen Fischer seit dem Rückwurfverbot?

In Vorversuchen hatten die Fischereibiologen mit Unterwasserkameras beobachtet, dass die Dorsche in der Mitte des Netzes schwimmen, die Plattfische aber Bodenkontakt suchen. Im hinteren unteren Bereich des Netztunnels schnitten sie dann ein Loch hinein – so dass die Plattfische in die Freiheit entweichen konnten. Auch zu kleine - so genannte untermaßige – Dorsche konnten nun leichter entkommen, weil die Plattfische nicht mehr die Maschen im Fangsack versperrten.