EU-China-Gipfel „China wird zum Westen aufschließen“

Frederic Neumann, PhD, ist Managing Director and Co-Head of Asian Economics Research mit Sitz in Hongkong. Bevor er 2006 zu HSBC kam, war Neumann an verschiedenen US-Universitäten tätig, etwa an der Johns Hopkins University, wo er Kurse in der Risikoanalyse asiatischer Staaten, Finanzmärkte, Geldpolitik und der Politischen Kultur Südostasiens gab. Zudem war er als Berater für internationale Organisationen undn Regierungen tätig sowie Forschungsassisten am Institute for International Economics in Washington DC. Neumann hat einen Doktortitel in internationaler Ökonomie und Asienwissenschaften.

