 EU-Datenschützer: Europawahl wird Lackmustest für Europas Demokratie

BrüsselDie Europawahl Ende Mai wird nach Ansicht des europäischen Datenschutzbeauftragten Giovanni Buttarelli zur Nagelprobe für die Demokratie in Europa. „Das gesamte System ist anfällig, nämlich nicht nur gegenüber Verstößen, sondern auch gegenüber Manipulationen durch Akteure mit politischen Agenden, die das Vertrauen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt untergraben wollen“, heißt es im Jahresbericht 2018, der am Dienstag in Brüssel vorgestellt wurde. „Der Lackmustest zur Frage, wie robust das Unionsrecht tatsächlich ist, wird die Integrität der Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2019 sein.“