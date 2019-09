EU: Euro-Finanzminister noch nicht einig über Euro-Budget

Man werde sich über „die verschiedenen Wege, eine Bepreisung des CO2-Verbrauchs durchzuführen“, unterhalten. Scholz sagte, es gebe „großes Interesse“ an der deutschen Abgabe auf Flugtickets. Dies könne möglicherweise ein Modell sein, das auch in vielen anderen Ländern eingesetzt werden könne. „Vielleicht ist das ja etwas, was alle europäischen Staaten sich miteinander vornehmen können.“