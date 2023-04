EU-Finanzministertreffen: Tauziehen um die Bankenunion

Obwohl die europäische Politik immer wieder beteuert, im Ernstfall erneut einzuspringen, hält die Unruhe in der Bankenszene an. Der spektakuläre Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und die staatlich vermittelte Übernahme der Credit Suisse durch die UBS vor wenigen Wochen beschäftigt auch die europäischen Finanz- und Wirtschaftsminister, die an diesem Wochenende zusammen mit den Notenbank-Gouverneuren in Stockholm tagen. Die jüngsten Vorgänge haben ein Schlaglicht auf die unbequeme Frage geworfen, warum die dritte Säule der europäischen Bankenunion noch immer nicht fertig ist.