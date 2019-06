EU: Finnland übernimmt den EU-Ratsvorsitz

Der größte Brocken während der finnischen Ratspräsidentschaft dürfte aber der britische EU-Austritt sein. Er ist derzeit für den 31. Oktober vorgesehen. Das Brexit-Datum musste bereits zweimal verschoben werden, weil sich im britischen Parlament keine Mehrheit für den von der scheidenden Premierministerin Theresa May mit Brüssel ausgehandelten Deal fand. Mays möglicher Nachfolger Boris Johnson will das Abkommen nachverhandeln, was Brüssel aber strikt ablehnt. Sollte keine Lösung gelingen, droht ein Austritt ohne Vertrag - mit drastischen Folgen für die Wirtschaft und die Bürger.