EU-Gipfel Macron will lieber keinen Brexit-Deal als einen schlechten

BrüsselFrankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht bei den Brexit-Verhandlungen die politischen Verantwortlichen in London am Zug. „Das Schlüsselelement für den finalen Deal liegt auf der britischen Seite“, sagte er am Donnerstag nach Ende des EU-Gipfels in Brüssel. Das liege daran, dass das Schlüsselelement „ein politischer Kompromiss“ in Großbritannien sei.