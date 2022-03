EU-Gipfel Rubel-Vorstoß: Putin provoziert Streit in der EU

Die juristische Einordnung hilft indes kaum weiter. Wann hat sich Jurist Putin zum letzten Mal an Regeln gehalten? Mit seiner Ankündigung zeigt er, dass er seine Ausbildung beim russischen Geheimdienst KGB, die Taktik und Destabilisierung umfasst, zu nutzen weiß. Mit seiner Ansage hat er die EU-Staaten völlig überrumpelt. So unerwartet, wie der Westen die russische Notenbank sanktioniert hat, so unerwartet greift Putin die Europäer nun an ihrer Schwachstelle an: bei der Energieabhängigkeit.