EU-Haushalt: EU-Ausschussvorsitzende will Polen und Ungarn Finanzhilfen kürzen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Donnerstag vorgeschlagen, bei der Verteilung von EU-Geldern auch das Engagement bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu berücksichtigen, ebenso wie die Einhaltung europäischer Werte. Merkel und ihre EU-Kollegen beraten an diesem Freitag bei einem Sondergipfel in Brüssel über Aufgaben, Schwerpunkte und Finanzen der EU nach dem Austritt Großbritanniens.