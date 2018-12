 EU-Haushaltskommissar: Günther Oettinger will im kommenden Jahr in die Wirtschaft wechseln

BerlinEU-Haushaltskommissar Günther Oettinger will nach seinem Ausscheiden aus der Brüsseler Behörde im kommenden Jahr in die Wirtschaft wechseln. In einem Interview mit dem Magazin „Focus“ sagte er: „Ich will in der Privatwirtschaft noch mal vollberuflich tätig werden. International.“ Er habe eine Reihe von Anfragen und führe Gespräche in Deutschland und auch außerhalb Deutschlands. Nach Ostern werde er entscheiden, welches Angebot er annehme, sagte der CDU-Politiker.