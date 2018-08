EU-Hilfsprogramm: „Ihr habt es geschafft“ – EU-Politiker gratulieren Griechenland zum Ende des Rettungsprogramms

Das 2015 aufgelegte Kreditprogramm des Euro-Rettungsschirms ESM – das dritte Hilfspaket für Athen seit 2010 – endet am Montag. Künftig will sich das mit 180 Prozent der Wirtschaftsleistung nach wie vor überschuldete Land wieder selbstständig an den Finanzmärkten finanzieren. Die von den Geldgebern durchgesetzten Reformen und Sozialkürzungen sollen weitergeführt werden.