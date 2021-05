EU-Indien-Gipfel „Das riesige Potenzial Indiens wird nicht gehoben“

Welche Rolle spielt Indien im Systemwettbewerb zwischen dem Westen und China?

In der China-Politik westlicher Staaten bildet sich der Konsens heraus, dass wir am „Ende der Naivität“ angelangt sind. Die Kommunistische Partei Chinas will die Wirtschaft eng kontrollieren, Parteizellen werden in allen Firmen positioniert. Auch der Know-how-Abfluss geht weiter. Wegen des politischen Konflikts müssen wir daher in nächsten zehn Jahren mit einer Verschlechterung der Handelsbeziehungen rechnen. Da ist die Erschließung neuer und tiefer Märkte wie in Indien absolut zentral, wenn wir unseren Wohlstand in Europa - und auch unsere Unabhängigkeit - wahren wollen.