EU-Japan-Abkommen Für Europas Wirtschaft besser als TTIP

„Das Abkommen dürfte das BIP in der EU um zehn Prozent mehr wachsen lassen als es bei TTIP der Fall gewesen wäre“, sagte Hosuk Lee-Makiyama, Senior Fellow in the Department of International Relations at the London School of Economics der WirtschaftsWoche. Lee-Makiyama ist Autor einer Studie zum Abkommen und hatte zuvor schon für die EU-Kommission die Folgen der Vereinbarung abgeschätzt. Konkrete absolute Zahlen zum BIP-Plus will Lee-Makiyama nicht nennen, da die zu sehr von den Annahmen des Modells abhängen.