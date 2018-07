EU-Japan-Abkommen: JEFTA für Europas Wirtschaft besser als TTIP

Das Abkommen illustriert nun aber nicht nur, dass es immer noch Nationen gibt, die auf den freien Austausch von Waren setzen. Der Deal zwischen zwei Partnern, die gemeinsam rund ein Drittel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften, wird beiden Seiten erhebliche Vorteile bringen. Weil sich Japan und die EU in ihrer Wirtschaftsstruktur unterscheiden, versprechen sich Ökonomen von dem EU-Japan-Freihandelsabkommen höhere Wohlfahrtsgewinne als sie bei einem transatlantischen Handelsdeal (TTIP) zu erwarten gewesen wären. „Das Abkommen dürfte das BIP in der EU um zehn Prozent mehr wachsen lassen als es bei TTIP der Fall gewesen wäre“, sagte Hosuk Lee-Makiyama, Senior Fellow in the Department of International Relations at the London School of Economics der WirtschaftsWoche. Lee-Makiyama ist Autor einer Studie zum Abkommen und hatte zuvor schon für die EU-Kommission die Folgen der Vereinbarung abgeschätzt. Konkrete absolute Zahlen zum BIP-Plus will Lee-Makiyama nicht nennen, da die zu sehr von den Annahmen des Modells abhängen.