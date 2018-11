EU-Kommissar Oettinger US-Autozölle könnten noch vor Weihnachten kommen

EU-Kommissar Günther Oettinger geht davon aus, dass die US-Regierung im Dezember Zölle auf Autoimporte erheben wird. „Ich erwarte US-Autozölle vor Weihnachten“, sagte der deutsche EU-Haushaltskommissar am Mittwoch Abend auf einer Veranstaltung in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Brüssel. Oettinger, der Ministerpräsident des Autobauerlandes Baden-Württemberg war, berief sich bei seiner Einschätzung auf Aussagen der US-Botschafter in Berlin und Brüssel. Er ist das erste Mitglied er EU-Kommission, das öffentlich eine Prognose zum Zeitrahmen der US-Autozölle abgibt.