EU-Kommission: Abgelehnte Asylbewerber dürfen nicht in Asylzentren abgeschoben werden

Der Umbau des Asylrechts ist seit der Flüchtlingskrise 2015 eine der größten Streitthemen innerhalb der EU. An Brisanz gewann das Thema in Deutschland, seit der Koalitionspartner CSU Kanzlerin Angela Merkel in der Frage unter Druck setzt. Die bayerische Partei will bereits in anderen Ländern registrierte Flüchtlinge an der Grenze abweisen. Die CSU stellte der Regierungschefin ein Ultimatum bis Anfang Juli für eine Lösung.