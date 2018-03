EU-Kommission: Brüssel will mehr Kostentransparenz bei Überweisungen in Europa

BrüsselVerbraucher in Europa sollen nach dem Willen der EU-Kommission künftig besser über die Kosten von Zahlungen aufgeklärt werden, bei denen mehrere EU-Währungen im Spiel sind. „Die Währungsumrechnung muss völlig transparent sein, wenn Verbraucher in einem Land, in dem nicht dieselbe Währung gilt wie in ihrem Herkunftsland, mit ihrer Bankkarte bezahlen“, sagte EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis am Mittwoch in Brüssel.