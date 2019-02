 EU-Kommission: Juncker will Zusammenarbeit mit Arabischer Liga verstärken

Scharm el ScheichDie Europäische Union will beim ersten Gipfel mit der Arabischen Liga die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern verstärken. Der Gipfel als solches sei schon eine Botschaft an den Rest der Welt, sagte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Sonntag vor Beginn des zweitägigen Treffens im ägyptischen Badeort Scharm el Scheich. Die Teilnehmer repräsentierten insgesamt zwölf Prozent der Weltbevölkerung.