EU-Kommission Von der Leyen verteidigt Freigabe von Milliarden an Ungarn

17. Januar 2024 | Quelle: dpa

Veerteidigt die Freigabe von Milliarden an Ungarn: Ursula von der Leyen. Bild: Bild: dpa

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die umstrittene Freigabe von blockierten Geldern an Ungarn verteidigt. Budapest habe ein Gesetz für die Unabhängigkeit der Justiz verabschiedet, sagte die Deutsche im EU-Parlament in Straßburg. „Das ist, was wir gefordert haben, und das ist, was Ungarn geliefert hat.”