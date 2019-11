EU-Kommission Von der Leyens Team ist komplett – Europaparlament bestätigt ungarischen Kommissar Varhelyi

Am Montagnachmittag entschieden die Obleute im Ausschuss, dass diese nun ausreichen. Allerdings soll in einem Brief an von der Leyen klargestellt werden, dass dies kein Blankoscheck sei, hieß es aus dem Parlament. Einige Abgeordneten hatten eine zu große Nähe des Kandidaten zum ungarischen Regierungschef Viktor Orban befürchtet. In seinen schriftlichen Antworten erklärte der Kandidat jedoch, als Kommissar werde er ausschließlich den politischen Prioritäten der Europäischen Union verpflichtet sein.