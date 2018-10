EU-Kommissionschef Juncker setzt im Haushaltsstreit mit Italien auf Dialog

BerlinEU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker setzt im Haushaltsstreit mit Italien auf weitere Gespräche mit der Regierung in Rom. „Wir werden in den kommenden Tagen weitere Fragen stellen, aber ich werde Herrn Conte auch in den nächsten Wochen treffen“, sagte Juncker mit Blick auf den italienischen Regierungschef Giuseppe Conte dem „Spiegel“ laut Vorabbericht. „Wir bleiben im Gespräch.“