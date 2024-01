EU-Kommissionschefin Von der Leyen muss Zukunftsplan offenlegen

17. Januar 2024 | Quelle: dpa

Veerteidigt die Freigabe von Milliarden an Ungarn: Ursula von der Leyen. Bild: Bild: dpa

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen muss ihre europäische Parteienfamilie EVP innerhalb der kommenden fünf Wochen über ihre Zukunftspläne informieren. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur läuft am 21. Februar die Frist ab, bis zu der EVP-Kandidaten für den Posten des Präsidenten der EU-Kommission nominiert werden können. Bei einem Parteikongress in Bukarest soll dann am 7. März die Kandidatenwahl stattfinden.