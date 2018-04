EU-Kommissionspräsident in Athen: Tsipras-Versteher Juncker macht den Griechen Mut

Juncker gab sich damit betont optimistisch. Interne Lageanalysen in Brüssel und Berlin klingen skeptischer. Griechenland habe zwar erste Schritte zur Rückkehr an den Kapitalmarkt unternommen, heißt es in einem Papier der EU-Kommission, das dem Handelsblatt vorliegt. Allerdings bleibe dieser Erfolg „zerbrechlich“ und „anfällig für Schocks“, so die Analyse. Eine vorsorgliche Kreditlinie nach dem Ende des Programms könne „nicht ausgeschlossen werden“. Tsipras will eine solche Kreditlinie auf alle Fälle vermeiden, denn sie wäre mit neuen Auflagen der Geldgeber verbunden.