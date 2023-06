EU-Land Griechenland vor Parlamentswahlen: Mär von der Autokratie

22. Juni 2023 | Quelle: dpa

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und seine Konservative Partei können bei der Parlamentswahl mit einer deutlichen Mehrheit rechnen. Bild: Bild: dpa

Das griechische Wort „Autokratie” erlebt derzeit eine Renaissance. Linke in Griechenland und europaweit beschwören es vor den griechischen Parlamentswahlen am Sonntag. Es beschreibt „die unumschränkte Staatsgewalt in der Hand eines einzelnen Herrschers”, in diesem Fall des bisherigen Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis. Und es ist ein Unwort gerade in jenem Land, das sich bis heute dafür rühmt, vor 2500 Jahren die Demokratie erfunden zu haben. Was ist also dran an der vermeintlich drohenden Autokratie in Griechenland?