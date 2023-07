EU-Lateinamerika-Gipfel in Brüssel Mercosur-Abkommen: Europa kann der Welt nicht die Bedingungen diktieren

Seit 20 Jahren ziehen sich jetzt schon die Verhandlungen für das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und den südamerikanischen Mercosur-Staaten hin. Beim am Montag beginnenden EU-Lateinamerikagipfel in Brüssel sollen nun entscheidende Fortschritte erzielt werden. Klar ist schon jetzt: Die Zeiten, in den die Europäer der Welt ihre Bedingungen diktieren konnten, sind vorbei.



Die Mercorsur-Staaten (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) formulieren erhebliche Nachbesserungswünsche an den aktuellen Vertragsentwurf. Wichtig ist es Vertragsverhandlungen auf Augenhöhe umzusetzen, die formulierten Änderungswünsche ernst zu nehmen und in zielgerichteten Nachverhandlungen endlich eine nachhaltige Ausgestaltung von Handelsverträgen zu realisieren.