EU-Ölembargo Überstimmt die Sanktionsbremser!

Als die EU 2007 mit dem Vertrag von Lissabon zuletzt ihre eigenen Regeln geändert hat, wurden Entscheidungen aus der Einstimmigkeit herausgeführt. Um schlagkräftig zu bleiben, sollte die EU dies auch in der Außenpolitik angehen, allen voran bei Sanktionen. Aus Berlin kam die Forderung nach Mehrheitsentscheidungen in der EU-Außenpolitik bereits in der Vergangenheit, die Bundesregierung muss daran festhalten. Dabei sollte sich allerdings niemand Illusionen machen, dass die notwendige Abstimmung leicht zu gewinnen sein wird. Sie muss – so wollen es die Regeln der EU – einstimmig getroffen werden.