EU-Politiker skeptisch USA wollen Handelsgespräche mit der EU aufnehmen

Die US-Regierung strebt Handelsabkommen mit der Europäischen Union, Großbritannien und Japan an. Über das Vorhaben informierte sie am Dienstag formal den Kongress. Nach amerikanischem Handelsrecht muss das Büro des Handelsbeauftragten die Abgeordneten mindestens 30 Tage vor dem offiziellen Beginn von Handelsgesprächen über deren Ziele in Kenntnis setzen. Die entsprechende Absichtserklärungen legte Robert Lighthizer, US-Handelsbeauftragter, am Dienstag dem Kongress vor. Die Gespräche sollten „mit zeitnahen und substanziellen Ergebnissen für die amerikanischen Arbeiter, Bauern und Unternehmen abgeschlossen werden“, erklärte Lighthizer.