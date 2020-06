EU-Ratspräsidentschaft Ischinger: EU sollte in Libyen mit Militäreinsatz drohen

Nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 war in Libyen ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Zahlreiche Milizen kämpfen in dem nordafrikanischen Land um Macht und Einfluss. Die von den UN anerkannte Regierung in Tripolis kontrolliert nur einen kleinen Teil des Landes. Alle Versuche, in dem Konflikt zu vermitteln, blieben bisher erfolglos - darunter auch eine Libyen-Konferenz in Berlin im Januar.