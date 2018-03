EU reagiert auf Giftgas-Anschlag: Deutschland bereitet die Ausweisung russischer Diplomaten vor

Der ehemalige Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury gefunden worden; sie befinden sich weiterhin im kritischen Zustand. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurden sie mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet, der in der früheren Sowjetunion entwickelt wurde. Auch ein britischer Polizist wurden Nervengift ausgesetzt.