EU-Reform Paris sieht Annäherung Merkels an französische Ziele

Das französische Präsidialamt von Emmanuel Macron sieht eine Annäherung von Bundeskanzlerin Angela Merkel an dessen Ideen zur Reform der EU und der Eurozone. In einer Mitteilung begrüßte das Präsidialamt Aussagen Merkels in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Darin ging es unter anderem um ihre Vorstellungen zur Weiterentwicklung der Eurozone.