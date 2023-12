EU Rumänien und Bulgarien treten Schengen-Raum bei

31. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Rumänien und Bulgarien waren bereits 2007 der EU beigetreten. Bild: Bild: dpa

Der grenzkontrollfreie Schengen-Raum in Europa wächst. Die EU-Länder verständigten sich am Samstag darauf, den Raum auf Rumänien und Bulgarien auszuweiten, wie die spanische Ratspräsidentschaft auf der Plattform X, ehemals Twitter, mitteilte. Demnach sollen die Personenkontrollen an den internen Luft- und Seegrenzen ab Ende März 2024 aufgehoben werden. Über die Aufhebung der Kontrollen an den Landgrenzen soll den Angaben nach später entschieden werden.